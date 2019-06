Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani s-a inecat joi dupa-amiaza intr-o balta de la periferia municipiului Orastie, dupa ce a sarit in apa pentru a se racori, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- O intervenție a pompierilor și angajatilor Serviciului de Ambulanța Județean din Oraștie a avut loc, astazi, in jurul orei 16, pentru salvarea unui tanar disparut in apele unei balți de la periferia municipiului. „Tanarul de 17 ani a sarit in balta pentru a se racori și imediat a disparut…

- Peste 60 de curti si subsoluri de locuinte au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri in orasele Lupeni si Vulcan, din Valea Jiului, in urma ploilor puternice cazute in partea de sud a judetului Hunedoara si a scurgerilor de pe versanti care au ajuns pe strazile din cele doua localitati,…

- O femeie a suferit arsuri pe corp si a fost transportata la spital, in urma unei explozii cauzata de o acumulare de gaze de la o butelie defecta, produsa sambata seara in locuinta sa din municipiul Constanta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit agerpres.ro.Victima,…

- Aproximativ 50 de hectare de teren au ars intr-un incendiu de vegetatie uscata care a avut loc in zona Composesoratului Piatra Coziei, in apropiere de municipiul Deva, la fata locului intervenind trei echipaje ale pompierilor militari, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproximativ 50 de hectare de teren au ars intr-un incendiu de vegetatie uscata care a avut loc in zona Composesoratului Piatra Coziei, in apropiere de municipiul Deva, la fata locului intervenind trei echipaje ale pompierilor militari, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O echipa de cautare-salvare canina, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, participa la exercitiul NATO cu profil medical "Vigorous Warrior 2019", ce are loc la baza militara Cincu, misiunea celor doi caini ciobanesti si a conducatorului acestora fiind salvarea persoanelor surprinse…

- Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN 13 B, au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si IPJ Harghita, conform Agerpres.Incendiul masinii a avut loc pe DN 13B in…