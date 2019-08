Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu a intervenit pentru extragerea din raul Olt, zona DN 7, localitatea Boita, pentru extragerea din apa a unei femei decedate, care a fost gasita plutind pe...

- Autoritatile au fost alertate joi dupa-amiaza prin 112 ca un barbat in pericol de inec a fost scos din mare, la Eforie Nord, fiind in stare de inconstienta, interventia cadrelor medicale deplasate la fata...

- Tragedie in judetul Neamt, acolo unde o fetita de opt ani a intrat sa se scalde in apele Moldovei si nu a mai iesit. In ajutor i-a sarit imediat verisoara. Copila a incercat sa o salveze, dar era cat pe ce sa se inece si ea. A avut noroc cu un pescar care a reusit sa o duca in siguranta la mal.Chemati…

- Un tanar moldovean, in varsta de 26 de ani, a murit inecat in Marea Neagra. Tragedia s-a intamplat in statiunea Koblevo din Ucraina.Potrivit martorilor, victima s-a rasturnat de pe colacul pentru inot, dupa ce s-a indepartat prea tare de țarm.

- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)

- O intreaga comunitate din judetul Olt este in stare de soc dupa ce doua fete si-au pierdut viata. Copilele, in varsta de 9 si 14 ani, se aflau la un parau din apropierea orasului Caracal. Impreuna cu alte fete se jucau pe marginea apei, cand doua dintre ele au decis sa intre in parau. Apa The post Tragedie…

- În urma incendiului produs pe 1 iulie pe una dintre stațiile atomice de mare adâncime ale Flotei Nordului și-au pierdut eroic viața 14 ofițeri de rang înalt ai Flotei Maritime Militare a Rusiei, inclusiv șapte capitani de rangul I și doi Eroi ai Rusiei. Este un caz fara precedent chiar…

- Un tanar de 25 de ani a fost gasit miercuri decedat, in raul Dambovita, de catre scafandrii ISU Bucuresti-Ilfov, dupa ce ar fi intrat in apa sa salveze un minor de 16 ani. "Cel care a intrat primul in...