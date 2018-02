Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- In perioada1-2 februarie 2018, va avea loc in Constanța conferința cu tema „Rolul nutritiei și activitații fizice in menținerea starii de sanatate a copilului”, organizata sub egida Universitații Ovidius din Constanța. Tema conferintei este de mare actualitate și de interes pentru diferite specialitați…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- O tanara mama a murit in conditii suspecte, dupa ce a nascut la un spital privat din Constanta. Si-a imbratisat bebelusul pe care l-a nascut natural, apoi a intrat in stop cardio-respirator. La extragerea placentei, medicul ar fi gresit si ar fi rupt uterul, acuza familia. Mama a facut hemoragie si…

- O femeie de 34 de ani și-a pierdut viața imediat dupa ce a nascut intr-o clinica privata. Aceasta a intrat in stop cardiac și a fost trimisa de urgența la Spitalul Județean Constanța, insa medicii nu au mai putut face nimic.

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Tanara de 35 de ani a nascut in cursul nopții de marți spre miercuri, insa, in timpul nașterii, a suferit o ruptura de uter, care a dus la hemoragie interna, scrie replicaonline.ro. Potrivit datelor furnizate de medici, femeia a fost resuscitata de cinci ori, insa in jurul orei 11:00 a pierdut…

- Caz tragic la Constanța! O femeie de doar 35 de ani și-a pierdut viața la scurt timp dupa ce a adus un copil pe lume. Femeia a nascut la spitalul privat Isis din Constanța, in cursul nopții de marți spre miercuri, 23 spre 24 ianuarie.

- O tanara de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la un spital privat din Constanța. Femeia a intrat in stop cardio-respirator, a fost resuscitata și transferata la Spitalul Județean Constanța. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Tanara de 35 de ani a nascut in cursul nopții de…

- Copilul care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii, conform anchetei desfașurata de DSP Suceava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit…

- Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit la inceputul acestei luni in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a contactat virusul in spital, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, in urma finalizarii anchetei,…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Investiții masive la Spitalul Județean de Urgența din Constanța. Unitatea medicala de la malul marii va fi dotata, anul acesta, cu echipamente performante de imagistica medicala. Este vorba despre un aparat RMN și despre un sistem de arhivare a imaginilor medicale. Contractele au fost semnate, astazi,…

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Grave acuzații lansate de rudele unei tinere de 39 de ani care a murit dupa ce s-a plimbat intre doua spitale in Sibiu. Oamenii spun ca femeia s-a stins din viața dupa ce a fost consultata, mult prea tarziu, de catre medicii care ar fi neglijat-o. Maria Ciorogaru a mers cu taxiul, insoțita de mama ei,…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi în urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, în Navodari.

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, la ora 8:47, un barbat de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, care s-a produs pe strada Tighina 19 din Capitala, informeaza Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. A fost nevoie…

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgente din Piatra Neamt au fost sanctionati pe linie administrativa de Comisia de Disciplina a unitatii, in urma decesului unei paciente. Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie a.c, chiar a doua zi dupa ce o tanara nascuse la maternitatea spitalului.

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea vasluiana Untesti, comuna Bogdanesti, s-a stropit cu benzina si, pur si simplu, si-a dat foc. Dupa apelul la numarul unic de urgenta 112, la fata locului au ajuns echipaje de prim-ajutor, care au intubat victima, pentru a fi ventilat mecanic.…

- Potrivit martorilor, batranul a stat ascuns in zona caii ferate din Medeea, iar cand a trecut primul tren, inainte ca cineva sa poata interveni, s-a aruncat in fața acestuia. Trupul barbatului a fost secționat in doua de catre roțile trenului, scrie libertatea.ro. La locul accidentului s-a…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu „Lungu”, a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby. „Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul…

- Potrivit Politiei Buzau, cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta i-au sesizat pe oamenii legii ca un bebelus a fost abandonat in curtea institutiei, in apropierea Unitatii de Primiri Urgente. Copilasul a fost lasat intr-un carucior, iar plansul sau i-a alertat pe pacienti. "Acesta…

- Un barbat de 62 de ani si a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut de la inaltime.Incidentul s a petrecut pe strada Baba Novac din municipiul Constanta, barbatul cazand de la un etaj al blocului BN7. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca 2.200 flacoane de Pentaglobin au fost trimise in tara, precizand ca problemele privind imunoglobulina au aparut anul trecut, cand ministerul era condus de Vlad Voiculescu, numindu-l pe acesta „ministrul Facebook”. Declaratia vine, luni, dupa ce o femeie…

- Caz incredibil la Spitalul Județean de Urgența din Piatra-Neamț, unde o tanara de 23 de ani a murit la o zi dupa ce a dat naștere unui baiețel. "A decedat o pacienta de 23 de ani in urma unei tulburari de ritm cardiac, dupa ce a nascut natural (un baiețel). Sarcina era in 41 de saptamani și…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a comandat din 20 octombrie aprovizionarea cu imunoglobuline, insa aceasta solicitare nu a fost inca onorata, a declarat, sambata, managerul unitații, Nicoleta Coșarca, dupa ce, in cursul zilei, o femeie a decedat aici din cauza lipsei de imunoglobulina.…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina. Reprezentantii spitalului sustin ca au trimis comanda de imunoglobulina in 20 octombrie, insa nu au primit nimic pana in prezent. "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, substanța solicitata zilnic in ultimele șase saptamani de reprezentanții spitalului, insa fara succes. Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat sambata ca o femeie…

- TRAGEDIE pe sosea: O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava.Un vitezoman cu Mercedes a izbit violent o Dacia Sandero. – FOTO O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava dupa un grav accident rutier petrecut astazi. Teribilul accident a avut loc in Constanta si s-a produs din cauza șoferului…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.Potrivit Inspectoratului…

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in centrul orașului Constanța, autoturismul in care se aflau izbindu-se de cladirea garajului Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, de pe strada Mircea cel Batran. Potrivit…

- O fetița in varsta de 10 ani a decedat in urma unui accident ce a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații doljene Lazu. In urma unui impact intre doua autoturisme, alte doua persoane au fost ranite, fiins transportate in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Conform polițistilor…

- Cinci spitale din Romania, printre care și Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei”, Constanta, vor fi dotate cu echipamente de radioterapie, in valoare totala de peste 10 milioane euro, pentru tratarea pacienților cu boli oncologice. Bolnavii de cancer din Constanța sunt nevoiți, de…

- In aceasta dimineata, un barbat in varsta de 31 de ani si a dat foc. Deocamdata, nu se stie de ce tanarul a recurs la gestul socant.Politistii au deschis o ancheta.Potrivit purtatorului de cuvant, Crina Kibedi: "Barbatul care a fost adus la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta in…

- In aceasta noapte o masina, parcata pe una din strazile din municipiul Constanta, zona depozitelor din Halta Traian, a luat foc, potrivit Romania Tv. Alertati pompierii au intervenit si au stins focul care cuprinsese autoturismul, un Pegeot 407, dar masina nu mai poate fi folosita. Facem precizarea…