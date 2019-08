Stiri pe aceeasi tema

- Busculada la un concert al rapper-ului Abderraouf Derradji, cunoscut drept Soolking. Busculada a avut loc joi seara la intrarea pe un stadion din Alger, unde mii de persoane s-au adunat pentru a asista la concetul susținut de artistul Soolking. In urma incidentului, cinci persoane și-au pierdut viața.…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso Texas , frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat, informeaza AFP, citata de antena 3. O parte dintre raniti se afla in stare critica. Conform politiei…

- Politia americana a confirmat moartea a zece persoane, intre care si agresorul si 16 raniti in urma unui schimb de focuri in apropierea unui bar. Politia incearca sa il identifice pe agresor, a informat Lt.Col. Matt Carper.

- Doi oameni au murit și alți doi, inclusiv un copil, au fost raniți intr-un accident produs pe drumul dintre Razgrad și Ruse, anunța poliția bulgara. In accident au fost implicate un autoturism și un camion...

- Autoritațile din India au anunțat, luni, ca in jur de 15 oameni și-au pierdut viața și alți 35 au fost raniți in timpul unui eveniment religios care a avut loc duminica seara pe terenul unei scoli in districtul Barmer din statul Rajasthan. Peste 1.000 de persoane se adunasera pentru a participa la evenimentul…