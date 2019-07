Tragedie la Caracal. Mama Luizei: Tatăl meu a fost umilit de procurorii DIICOT "Tatal meu a picat testul poligraf, m-a chemat domnul procuror pe mine singura apoi si mi-a zis ca tatal meu este un mare mincinos. Mi-a vorbit foarte urat. Tatal meu a fost foarte umilit de domnul procuror. Nu ne-a aratat niciodata ce era la dosar, mereu ni se zicea ca nu exista nicio pista. Intram veseli acolo si mereu ieseam cu raspunsuri negative. Ne spunea ca o sa ne anunte cand are o pista sigura. De trei luni si jumatate am tot primit raspunsul asta", a spus mama Luizei. O singura pista in aproape patru luni de ancheta O singurain aproape patru luni de ancheta "Ne-a trimis la un moment dat un filmulet cu fiica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

