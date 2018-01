Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 72 de ani, din Botosani, a murit, duminica, dupa ce o ambulanta aflata in misiune a accidentat-o in timp ce traversa neregulamentar strada. „Autospeciala ambulantei avea semnalele acustice si luminoase in functiune...

- Depresia este o boala care ucide. O tanara de 22 de ani, din Buzau, mama unei fetițe de un an, s-a sinucis azi noapte, dupa ce a inghițit un pumn de pastile pentru afecțiuni cardiace ale mamei sale. Tanara a fost gasita inconștienta, a fost dusa la spital, insa dupa cateva ore a decedat. Apropiații…

- Un barbat din judetul Galati, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovit de un tren in zona statiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, accidentul feroviar a fost anuntat la 112, la…

- O femeie de 40 de ani din judetul Botosani a decedat, luni dimineata, dupa ce timp de o saptamana a incercat sa se trateze acasa. A ajuns la spital in ultima clipa, fiind internata la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean.

- Mai multe eveniment rutiere au fost inregistrate, vineri, pe raza județului Vrancea. Astfel, vineri dimineața, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident in fața școlii din comuna Vulturu. Potrivit polițiștilor, un autotren a acroșat un autoturism, care a fost proiectat in altul, ce staționa…

- TERMINATOR e mai aproape decat credem. Oamenii de stiinta avertizeaza asupra robotilor ucigasi Peste 100 de oameni de stiinta au trimis o scrisoare comuna Organizatiei Natiunilor Unite in care cer stoparea dezvoltarii asa-numitilor „roboti-ucigasi”, avertizand cu privirea la un conflict din ce…

- O tanara din judetul Botosani a folosit masina de Ambulanta pe post de taxi. Ea a anuntat ca se simte foarte rau. Cand a ajuns in municipiul resedinta de judet a refuzat internarea si s-a dovedit ca de fapt avea o intalnire cu iubitul.

- Tanarul studia la Academia Militara, intr-un oraș aflat la cațiva zeci de kilometri de Moscova. Potrivit Metro, tanarul a jucat ruleta ruseasca impreuna cu un prieten. Acesta din urma a fost și cel care a anunțat autoritațile despre tragedie. Adolescentul a jucat ruleta ruseasca tocmai in…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- Femeia care și-a pierdut viața in teribilul accident rutier produs de șeful SRI Prahova la Tancabești, Ilfov, a murit inainte sa realizeze ce se intampla cu ea. Surse medicale vorbesc despre leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, precum fracturi cerebrale deschise cu dilacerare de materie…

- Nefericitul accident a avut loc in jurul orei 5 dimineata in localitatea Halaucesti. La fata locului a fost dirijat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, substatia Pascani care insa nu a putut decat sa constate decesul. „A fost dirijat un echipaj C2 cu medic, care au gasit…

- Gigi Becali a dezvaluit și suma de transfer. "Eu spun 700.000, așa am scris oferta, mai vedem alte detalii. Am ințeles ca baiatul are un impresar... ce vrea el, sa joace la FCSB pe 8-10.000 de euro sau la Botoșani pe 1.000? Eu cand dau salarii mari nu vreau sa creez discrepanțe. Dau salarii…

- Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, continua sa extinda rețeaua de spații comerciale și inaugureaza primul magazin din Buzau, pe 12 decembrie 2017. Acesta este cel de-al doilea nou spațiu comercial deschis in acest an, dupa cel de la Botoșani. Cu o investitie totala…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta din Botosani a fost impiedicat de parinti sa preia, in noaptea de luni spre marti, un copil de 12 ani, in coma alcoolica dupa ce tatal ii daduse sa bea la un bar din localitate.

- Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, spune ca arbitrul asistent Vladimir Urzica a greșit la primul gol al lui FCSB in meciul pierdut de moldoveni astazi in fața roș-albaștrilor, scor 0-3. "Diferența s-a facut in prima repriza cand am intrat la pauza cu un handicap de un gol dupa o greșeala de…

- Panica la Medias in meciul Gaz Metan - CS U Craiova. Minutul 49 a adus o ciocnire puternica intre Olaru si Kelic, in urma careia cei doi fotbalisti ai plecat cu ambulanta la spital, mijlocasul ardelenilor fiind cel mai afectat si avand nevoie de guler cervical. Kelic si Olaru…

- Un tanar de aproximativ 22 de ani a fost gasit inecat miercuri dupa-amiaza intr-un canal de desecare de pe raza comunei Gighera, satul Nedeia, iar echipajul medical nu a putut decat sa constate decesul. Potrivit ISU Dolj, la fata locului au actionat Garda de Interventie Bechet cu o autospeciala si…

- Federatia Romana de Atletism a anuntat, marti, decesul atletei Cristina Nicolau, multipla campioana la triplusalt, proba in care detine recordul national de sala, din anul 2000. Cristina Nicolau avea doar 40 de ani.”Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea in nefiinta, la numai…

- Doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata din municipiul Craiova au fost suprinse sub un mal de pamant. Muncitorii sunt acoperiti in totalitate de pamant. Potrivit Mediafax, au fost alertate mai multe echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare…

- Tanara din grupul celor trei alpinisti care au urcat astazi pe varful Pietrosul Calimanilor pentru a arbora Drapelul National, si care au fost surprinsi de o avalansa, a fost gasita moarta de echipele de interventie. Decesul a fost confirmat de purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, Alin Galeata.…

- Tragedie pe calea ferata! Un barbat de 48 de ani, din cartierul Obreja si fiul acestuia, un adolescent de 16 ani, au fost loviti mortal, aseara, de un tren Regio. Accidentul a avut loc in apropierea coleusului din Targu-Jiu. Cei doi se aflau intr-o caruta in momentul in care atelajul a fost…

- Arafat spune ca decesul a survenit cu mult timp inainte. Prima ambulanța a ajuns la domiciliul Stelei Popescu la ora 15:40. "Apelul la 112 a fost primit la ora 15:32. Au fost trimise doua mașini: una de prim ajutor și una de terapie intensiva de la spitalul Floreasca, ce a ajuns prima in aproximativ…

- Reprezentantii farmaciilor Catena reactioneaza la veste trecerii iubitei actrite Stena Popescu la cele vesnice. Stela Popescu si Alexandru Arsinel erau personaje in celebrele reclame la "farmacia inimii Catena".Vezi si: A murit Stela Popescu "Suntem socati, suntem indurerati. O iubeam…

- Tragedie in judetul Botosani. O femeie a murit arsa de vie, in propria casa. La sosirea pompierilor, cladirea era in totalitate cuprinsa de flacari, dupa ce incendiul a fost anuntat cu mare intarziere.

- Salvatorii au avut nevoie de ajutor astazi. Echipajul unei ambulante care a ajuns la o interventie in Saveni, judetul Botosani, a fost atacat de rudele unei paciente. Nepotii femeii le-au cerut socoteala salvatorilor pentru intarziere si i-au acuzat ca din cauza lor batrana cardiaca n-a mai putut fi…

- UPDATE: Cele doua persoane ranite grav in urma accidentului de pe DN6 au fost declarate decedate. "Ambele persoane au fost declarate decedate. Este vorba despre o depasire neregulamentara. Soferul unui autoturism a efectuat aceasta depasire, acesta si o alta persoana din masina au decedat",…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN56, la iesirea din Racova spre Vanju Mare, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au ajuns doua echipaje de pompieri de la Vanju…

- Tragedie, duminica seara intr-o comuna din Argeș, dupa ce o femeie de 42 de ani, mama a trei copii, a cazut cu mașina intr-un canal de fuga al unei hidrocentrale. Femeia se intorcea de la serviciu pe un drum comunal neluminat și fara vreo semnalizare rutiera, iar intr-o curba la dreapta aceasta a…

- Medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata, in satul Lanurile, din judetul Constanta.Din cauze, deocamdata necunoscute, un barbat, in varsta de 32 de ani, si a dat foc.Potrivit meicului Diana Claudia Tatarici, de la SAJ Constanta, barbatul are…

- Tragedie in Valea Jiului. Trei muncitori care efectuau lucrari in preajma unui pod de cale ferata, in zona Pesterii Bolii si a Cetatii dacice Banita, au fost surprinsi sambata, 4 noiembrie, de prabusirea unui mal de pamant. DIn primele informatii oferite de Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara,…

- Mara Banica a trecut prin momente dificile inainte sa ia decizia de a ruga o colega de serviciu sa sune la numarul unic de urgenta 112. Una dintre prietenele jurnalistei a povestit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, ce a patit vedeta atat inainte sa ajunga la redactie, dar…