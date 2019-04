Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de doar doua luni a murit in brațele unei pasagere, in urma unei urgențe medicale la bordul unui avion AirAsia care efectua un zbor din Kuala Lumpur spre Perth, in Australia, relateaza The Guardian.

- Cel putin 28 persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar care transporta zeci de turisti a cazut intr-o prapastie, pe Insula portugheza Madeira, informeaza site-ul postului...

- Tragedie socanta chiar in momentul in care ar fi trebuit sa fie ceruta in casatorie. O tanara romanca, de 23 de ani, din județul Cluj si-a gasit moartea la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Potrivit ultimelor informatii, fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in…

- Colegii și apropiații judecatoarei Curții de Apel din Constanța care a murit la sfarșitul saptamanii trecute in urma unui grav accident rutier au strans bani pentru inmormantarea acesteia, ceremonia urmand sa aiba loc marți.Judecatoarea Mihaela Șerban va fi inmormantata marți, iar de intregul…

- Rapper-ul britanic Caddet a murit . Vestea tragica a fost confirmata chiar de familia lui. "Noi, familia lui Blaine Cameron Johnson, cunoscut sub numele de Cadet va impartașim vestea trista ca, in ziua de 9 februarie 2019, a murit ca pasager intr-un taxi. Va mulțumim pentru sprijin", este…

- Yin Yuguo era student la Bacau si a murit sambata dimineata, dupa ce trenul cu care circula plecase de putin timp din Gara Roman. Baiatul, in varsta de 16 ani, era indragostit de țara noastra, era indragostit de cultura și de poeziile lui Mihai Eminescu, pe care știa sa le recite mai bine decat un roman…

- Un accident ingrozitor s-a petrecut in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Dobrotești, județul Teleorman. Patru artiști de muzica lautareasca și-au pierdut viața, dupa ce se intorceau de la un eveniment.