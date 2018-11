Tragedie la Barlad! Avea 80 de ani și a avut parte de o moarte ingrozitoare. Conform vremeanoua.ro, o batrana din Barlad și-a da foc cu țigara. Femeia fumase, insa – așa cum se intampla de multe ori in cazul fumatorilor neatenți – nu a stins țigara. Aceasta a continuat sa arda, iar inevitabilul s-a produs… (Angajeaza-te […] The post Tragedie la Barlad! O femeie a ars de vie, in fotoliu appeared first on Cancan.ro .