- O persoana a murit si alte sase au fost ranite in urma unui accident produs, duminica seara, pe drumul national 2C, in judetul Ialomita, unde un autoturism a lovit o caruta. Mai multe echipaje medicale si de descarcerare intervin la locul accidentului, transmite news.ro.CITEȘTE ȘI: PRIMUL…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autoturism de pe contrasens. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 18.00, pe strada 22 Decembrie 1989 din Suceava. Victimele sunt un barbat de 73 de ani și o femeie de 71 de ani, ambii din comuna Ipotesti. Mașina care…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arges, barbatul de 89 de ani, aflat la volanul unui autoturism Matiz, a virat la stanga pentru a intra intr-o curte si a fost acrosat de un alt autoturism, condus de un tanar de 20 de ani, care circula in acelasi sens si se afla in depasire. Primele…

- Doi politisti au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, in centrul Bucurestiului, potrivit evz.ro. Din informatii furnizate, pentru EVZ, de oficiali de la Brigada Rutiera, o autospeciala a unei sectii a Politiei Capitalei, aflata in misiune, a lovit un autoturism…