- Caz tragic intr-un parc de distractii din Mexic. Un roller-coaster a deraiat in timp ce mai multi oameni se aflau in el.Doi oameni au murit, dupa ce au cazut de la 10 metri inaltime. Urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite, dupa ce un vagon care circula pe un traseu de montagnes russes in Ciudad de Mexico a sarit de pe sine, informeaza postul BBC News, citat de mediafax.ro.

- Tragedie in orașelul Drogobici din regiunea ucraineana Lvov. O scara dintr-o cladire cu patru etaje s-a prabușit in urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți șapte, dintre care patru copii, au fost transportati la spital.

- Doua persoane și-au pierdut viața dupa ce un avion de dimensiuni mici s-a prabușit pe un camp din apropiere de Henley-on-Thames, Anglia. Poliția a anunțat ca avionul avea doua persoane la...

- Un tanar de 19 ani a murit, iar alti trei, cu varstele de 15, 18 si respectiv 19 ani, au fost raniti in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Sibisel, din judetul Hunedoara, dupa ce autoturismul in care se aflau victimele s-a rasturnat in afara partii…

- O plaja din zona orasului Encinitas, statul California, a fost inchisa vineri dupa prabusirea unei portiuni de faleza, incident in urma caruia trei oameni au decedat dupa mai multe tone de roci s-au pravalit peste cateva persoane aflate pe plaja, au anuntat autoritatile.

Patru copii au murit, marti, in Extremul Orient rus, intr-un incendiu care a afectat mai multe corturi amplasate intr-o tabara de vacanta, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.