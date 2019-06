Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Nehoiașu, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau. Prabușirea aparatului nu a fost urmata de incendiu, transmite aceeași sursa. Din pacate, ISU Buzau confirma existența a doua victime care se aflau la bordul aparatului. Prabușirea…

- Doua persoane au fost gasite decedate intr un avion de mic dimensiuni prabusit intr o zona montana din apropierea orasului Nehoiu din municipiul Buzau, au informat miercuri reprezentantii IGSU si ai Prefecturii Buzau, conform Agerpres.roAutoritatile din judetul Buzau au fost alertate, miercuri, de un…

- Tragedie aviatica in Mexic! Un avion care decola din Las Vegas și se indrepta catre Monterrey Aeronava Bombardier Challenger 601 cu numarul de inmatriculare N601VH a disparut duminica la pranz de pe ecranele radelor,

- Tragedie în Rusia! Cel puțin 41 de oameni au murit dupa ce un avion cu 78 de persoane la bord, inclusiv membri ai echipajului, a luat foc și a aterizat de urgenta pe aeroportul din Moscova.

- Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american Texas, a anuntat marti Departamentul statal pentru Siguranta Publica, citat de...

- Un avion multirol de tip F-35 care decolase de la o baza militara din nordul Japoniei, a apucat sa parcurga aproximativ 135 de kilometri si apoi, in mod inexplicabil, a disparut de pe radar. Acesta este cel de-al doilea aparat de acest tip prabușit de la lansare. Incidentul a avut loc in timpul unui…

- Natalia Fileva, una dintre cele mai bogate femei din Rusia, a murit într-un accident de avion, în Germania. Pilotul și tatal ei, și el aflat la bord, de asemenea, au murit. Tragedia a mai facut înca 2 morți și 3 raniți la sol. Natalia Fileva, tatal ei și…