Tragedie într-un mall din România. A căzut de la 10 metri înălțime Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție din Sibiu, accidentul a avut loc in localitatea Șelimbar, la ieșirea din Sibiu spre Brașov. Un barbat in varsta de 27 de ani, din județul Cluj, a cazut de la o inalțime de aproximativ 8-10 metri, in timp ce executa lucrari de construcție. Victima este un angajat al unei companii din București. ”Un echipaj SMURD a ajuns imediat la locul accidentului pentru acordarea asistenței medicale și transportarea la Spitalul Județean Sibiu a tanarului ranit. Acesta era conștient, cu traumatism lombar și membre inferioare, in urma caderii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

