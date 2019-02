Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii doljeni au deschis o ancheta dupa ce, miercuri dimineața, un bebeluș de doua luni a fost gasit decedat, în casa în care acesta locuia împreuna cu familia, evenimentul având loc în comuna doljeana Sadova.

- Tanara, o fata foarte apreciata de vecini și de cunoscuți, locuia singura pentru ca tatal ei a murit in urma cu cațiva ani, iar mama este plecata la munca in strainatate. Dumitrița Coroian nu a dat niciun semn de viața, astazi, iar vecinii și prietenii au mers sa vada ce s-a intamplat cu ea.…

- Tragedie intr-o familie din comuna vasluiana Gara Banca. O femeie in varsta de 37 de ani, mama a trei copii, a fost gasita moarta in casa. Cauza morții este deocamdata necunoscuta, femeia nefiind cunoscuta cu probleme de sanatate. Onuța a fost desoperita in stare de inconștiența, pe 25 decembrie, dimineața.…

- Polițiștii au facut o descoperire absolut șocanta intr-o locuința din Vaslui. O femeie de 37 de ani a fost gasita moarta in casa in ziua de Craciun.Șocant este faptul ca cei trei copii plangeau in casa.

- O femeie a alertat poliția dupa ce a venit in ospeție la nepoata ei, iar aceasta nu deschidea ușa. Cand oamenii legii au intrat in casa, nepoata sa a fost gasita strangulata intr-un dulap, in timp ce copii ei, de 2 și respectiv 3 anișori, se aflau in alta camera.

- O batrana a fost gasita moarta in propriul apartament, dupa ce veioza pe care femeia o lasase in priza a facut un scurt-circuit si a luat foc. Apoi, flacarile s-au extins la covor. Vecinii au alertat de urgenta pompierii, dar nu s-a mai putut face nimic pentru batrana.

