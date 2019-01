Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc in Danemarca, unde sase oameni au murit miercuri dimineata pe un pod de cale ferata, conform Digi24.ro. O bucata din plafonul unui marfar s a desprins in timpul mersului si a cazut peste un tren cu pasageri, care venea din sens opus.Accidentul a avut loc pe…

- Trei persoane au fost ucise și alte 79 sunt date disparute in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul...

- Tragedie pe sosea, in dimineata de Ajun. Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti in judetul Constanta, intre Galbiori si Crucea, pe DN2A, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens.

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 60 raniti intr-un atac sinucigas intr-o sala de petreceri din Kabul, unde se aflau peste o mie de clerici musulmani. Este cel mai grav atentat din ultimele luni din Afganistan.

- Cel putin 29 de oameni au murit in Italia, dintre care 12 doar in Sicilia, din cauza furtunilor din ultimele zile. Guvernul de la Roma a anuntat ca va decreta saptamana aceasta stare de urgenta in toate zonele calamitate, ca sa poata trimite rapid fonduri si ajutoare.

- O altercatie intre o femeie si soferul unui autobuz a provocat caderea autovehiculului in Fluviul Yangtze din China, incident soldat cu moartea a 13 persoane, relateaza vineri mass-media de stat, informeaza dpa titrat de Agerpres. Accidentul a avut loc duminica in zona metropolitana Chongqing (sud-vest).…

- Cel putin sapte credinciosi crestini copti au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea...

- Tragedie imensa! Un avion S-A PRABUȘIT in MULȚIME. Mai mulți oameni au MURIT Avionul nu a reusit sa ia altitudine si a lovit o bariera inainte de a lovi de asemenea un grup de oameni aflati la capatul aerodromului. Un avion s-a prabușit in mulțime, in Germania, provocand moartea a mai mulți oameni,…