- Șapte copii, despre care autoritațile cred ca fac parte din aceeași familie, au murit in urma unui incendiu izbucnit in orașul canadian Halifax, a informat marți Poliția, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax. Un barbat și o femeie au fost de asemenea raniți. Incendiul a izbucnit…

- O NENOROCIRE CARE, OARE, PUTEA FI EVITATA??? O fetița in varsta de doar 12 ani a cazut marți dupa-amiaza dintr-un microbuz, dupa ce ușa din spate a vehiculului s-ar fi deschisbrusc in mers. Copila a cazut in cap pe asfalt. Din nefericire, in ciuda eforturilor medicilor sosiți in scurt timp la locul…

- O minora de 12 ani a murit, marți, la Zalau, dupa ce usa din spate a microbuzului in care se afla s-a deschis in mers si ea a cazut pe drum.Purtatorul de cuvant al IPJ Zalau, Maria Cristea, a declarat ca fata in varsta de 12 ani a murit marti, dupa ce a cazut pe carosabil dintr-un microbuz aflat in…

- Un roman, in varsta de 44 de ani, se afla cu oile la pascut cand s-a produs nenorocirea, in provincia Messina din Italia. Barbatul a cazut de la 30 de metri inalțime, intr-o rapa, și a murit pe...

- Trei oameni dintr-o familie din Craiova au murit intoxicați cu fum, in noaptea de duminica spre luni. Aceștia foloseau pentru incalzire un generator pe benzina, care a degajat fum și s-au intoxicat. Trei persoane au supraviețuit și au fost transportate la spital in stare grava. Din nefericire, echipajele…

- Incercare grea pentru una dintre cele mai numeroase familii din Romania. O femeie, mama a 18 copii, a murit la 49 de ani, rapusa de cancer. Cel mai mic dintre copiii ramasi orfani de mama are cinci ani.

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la mare inaltime la un hotel situat pe raza sectorului 1, fiind sesizata Politia Capitalei. Potrivit oficialilor DGPMB, cazul a fost preluat de Compartimentul Morti Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor…

- Doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au murit, marti, intr-un accident produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, in judetul Teleorman. Un al treilea tanar, in varsta de 16 ani, a fost grav ranit si ...