- Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP. Numarul persoanelor decedate in…

- # OMV detine 51% din actiunile Petrom, iar statul roman mai detine 20,6% Grupul austriac OMV, actionarul majoritar al Petrom, cea mai valoroasa companie din Romania, a anuntat ca va investi, alaturi de grupul italian Eni, 5,8 miliarde de dolari pentru a cumpara 35% dintr-o rafinarie din Abu Dhabi, detinuta…

- Deputat Florin Roman: Dragnea in topul chiulangiilor din parlament PNL ii solicita președintelui PSD, deputatul Liviu Dragnea sa nu mai chiuleasca de la munca. Cu o prezenta de sub 15 % la vot, Liviu Dragnea conduce in topul chiulangiilor, dar și in topul parlamentarilor care au adresat intrebari…

- Grupul de la Lima este impotriva oricarei interventii militare in Venezuela pentru rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, a afirmat marti ministrul peruan de externe, Nestor Popolizio, citat de AFP. "Ca Grup de la Lima, am spus ca nu sustinem nicio interventie militara in Venezuela",…

- "Majoritatea parlamentara va sprijini guvernul in toate actiunile sale pentru a indeplini cu cinste si demnitate mandatul pe care il vom avea in urmatoarele sase luni la presedintia Consiliului Uniunii Europene", a spus Florin Iordache in deschiderea discurcului sau de la ceremonia oficiala care are…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a reprosat Opozitiei joi, in plenul Parlamentului, faptul ca ar avea o "atitudine de fatada" in ceea ce il priveste pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca, daca ar exista un vot secret in Parlament referitor la persoana acestuia, sustinatorii ar depasi majoritatea…