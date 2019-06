Stiri pe aceeasi tema

- Echipele engleze Tottenham si Liverpool joaca, astazi, la Madrid, pentru castigarea Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22.00, pe stadionul Metropolitano, relateaza News.ro.Citește și: FC Botoșani a invins Poli Iași cu 2-0 in ultima etapa din Liga I Liverpool a mai castigat Liga…

- Atacantul senegalez Sadio Mane este fericit la Liverpool si nu vrea ca speculatiile privind interesul clubului de fotbal Real Madrid sa-l distraga de la finala Ligii Campionilor cu Tottenham, relateaza Reuters.

- UEFA anunțat azi ca arbitrul Damir Skomina din Slovenia, va arbitra cel mai important meci din acest an: Tottenham - Liverpool. Liverpool - Tottenham, ultimul act al Ligii Campionilor, va fi pe 1 iunie, de la ora 22:00, la Madrid. Chelsea - Arsenal, finala Europa League, se va juca pe 29 mai, de la…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, a atacat Federația Azera de Fotbal dupa ce a aflat ca finala Europa League din acest an va avea loc in Baku, destinație dificila pentru suporterii infocați din intreaga Europa. Liverpool - Tottenham, ultimul act al Ligii Campionilor, va fi pe 1 iunie, de la…

- L'Equipe a scris, luni, ca mijlocasul Eden Hazard va fi transferat de la Chelsea Londra la Real Madrid pentru 100 de milioane de euro, o suma foarte mare tinand cont de faptul ca jucatorul mai are doar un an de contract la Londra, potrivit news.ro.Citește și: PSD reacționeaza dupa farsa cu…

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- Mijlocasul Georginio Wijnaldum a declarat ca marti seara jucatorii echipei Liverpool au demonstrat ca în fotbal totul este posibil, dupa ce s-au impus, scor 4-0, în meciul cu FC Barcelona si s-au calificat în finala Ligii Campionilor, scrie News.ro."Nu ne asteptam sa marcam…

- Mijlocașul albanez Naser Aliji (25 de ani) crede ca Dinamo ar trebui sa se inspire de la Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam va infrunta Tottenham in semifinalele Ligii Campionilor. Olandezii au eliminat in „optimi" pe Real Madrid, iar in „sferturi" pe Juventus Torino. Aliji nu vorbește despre un proiect…