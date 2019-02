Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul era luat in plasament, alaturi de fratii sai. Autoritatile au demarat anchete pentru a stabili ce s-a intamplat. Politistii au deschis ... The post Un copil de 13 ani a fost gasit spanzurat. Baiatul era luat in plasament, alaturi de fratii sai appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil in varsta de sase ani, din Odobesti, cunoscut cu probleme medicale, a fost gasit decedat langa mama sa, in cursul noptii de luni spre marti, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta...

- Guvernatorul provinciei Guayas (sud-vest), Raul Ledesma, a declarat presei ca bilantul este de 17 morti, iar 12 raniti au fost spitalizati. El a precizat ca intre 30 si 40 de persoane se aflau in clinica in momentul declansarii incendiului.Pompierii au informat ca persoanele decedate au…

- Tragedie intr-o familie din Zizin, județul Brașov. Un copil de 10 ani care s-a spanzurat dupa ce bunica lui l-a trimit la școala a murit, la cinci zile dupa ce a comis gestul extrem. Baiatul a incercat sa-și puna capat zilelor luni . Bunica lui le-a povestit anchetatorilor ca, dupa ce l-a trimis la…

- Doi frati gemeni, in varsta de 14 ani, au avut aventura vietii lor. Au furat masina parintilor si au plecat la plimbare pe strazile din Ploiesti. Baiatul aflat la volan a scapat controlul masinii si a intrat intr-un alt autoturism parcat, dar si intr-o conducta de gaze.

- Avionul Airbus A340, in care cancelarul german Angela Merkel calatorea, impreuna cu delegația germana, pentru a ajunge la summitul G20, a fost forțat sa aterizeze la scurt timp de la decolarea sa din Berlin din cauza unor probleme tehnice, a informat capitanul, relateaza site-ul agenției Reuters.Capitanul…

- Doi parinți și un copil de 11 ani, care au luat parte la ziua Sfinxului, din masivul Bucegi, au fost surprinși de intuneric pe platoul Bucegilor. Aceștia au apelat serviciul de urgența 112, iar o echipa de salvamontiști a plecat pe munte pentru a-i salva.