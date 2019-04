Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie în Vinerea mare, în Botosani. Un sofer a murit ars de viu, dupa ce masina în care se afla a luat foc dupa ce s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului. Un alt sofer a transmis accidentul live pe Facebook.

- Un tanar de 23 de ani din judetul Botosani a murit carbonizat, dupa ce masina pe care acesta o conducea a lovit un copac si apoi a luat foc, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Politiei Rutiere, Teodor Orhei. Accidentul a avut loc pe drumul national DN 29 D, pe raza localitatii Trusesti,…

- Un tanar de 23 de ani, din Botoșani, a murit, in timpul nopții de joi spre vineri, dupa ce a lovit cu mașina un copac, iar autoturismul a luat foc. Șoferul a fost gasit carbonizat, potrivit ISU Botoșani, conform Mediafax.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care…

- Tragedie in Vinerea Patimilor, in localitatea Trusesti, judetul Botosani. Un sofer a murit ars de viu, dupa ce masina in care se afla a luat foc dupa ce s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului. Un alt sofer a transmis accidentul live pe Facebook.

- O noua tragedie in judetul Maramures, mai exact in municipiul Sighetu Marmatiei. De data aceasta, un barbat de 40 de ani a fost accidentat mortal de un autoturism dupa ce acesta a traversat o strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. “Aseara, pe strada Dragos Voda din Sighetu Marmatiei s-a produs…

- Doua persoane au murit in urma unui accident produs, marți, in localitatea Sfintești, din județul Teleorman. Mașina, condusa de un barbat cu probleme cardiace, a izbit un cap de pod și a fost cuprinsa de un incendiu care a distrus-o complet, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 53 de ani care conducea un autoturism pe DJ205B, in afara localitatii buzoiene Naeni, a decedat duminica seara, dupa ce a pierdut controlul masinii si a intrat intr un copac, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Accident mortal de circulație în noaptea de duminica spre luni, petrecut pe DN 3, în localitatea Ciocârlia. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac.