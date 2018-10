Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale in Uganda, au indicat joi echipele de salvare care au intervenit la fata locului, citate de DPA. Ploile torentiale au dislocat bolovani masivi si noroi de pe pantele masivului Elgon din estul Ugandei,…

- Accidentul s-a produs cand un minibus a iesit de pe banda sa si a lovit un autobuz de talie mai mare in apropiere de orasul Tver, potrivit unui responsabil al ministerului regional contactat de AFP.Toate persoanele decedate erau pasageri ai minibusului. Doua persoane au fost spitalizate,…

- Cel putin 141 de persoane au murit in Nigeria in urma inundatiilor provocate de ploile care, potrivit prognozei meteo, s-ar putea intensifica la mijlocul saptamanii, au informat surse oficiale citate marti de EFE. Evaluarile realizate de Crucea Rosie si de Agentia Nationala de Gestionare…

- Un feribot s-a scufundat in Lacul Victoria din Tanzania, au informat autoritatile locale si guvernul care au confirmat ca, pana in prezent, sunt 42 de morti din peste aproximativ 200 persoane care se aflau pe ambarcatiune in momentul producerii

- Tragedie in județul Suceava: cinci persoane au decedat dupa ce au fost implicate in doua accidente rutiere. Primul accident a avut loc sambata, 1 septembrie, in jurul orei 22.30 la intrarea in municipiul Suceava dinspre Salcea in urma unei coliziunii intre un autobuz și o caruța. Autobuzul care efectua…

- Bilantul violentului seism care a zguduit duminica Insula Lombok, in sudul Indoneziei, a crescut la 131 de morti si s-a soldat cu peste 156.000 de deplasati, iar echipe de salvare continua sa inlature moloz si se asteapta sa gaseasca noi victime, relateaza AFP conform News.ro . Cutremurul cu magnitudinea…

- Ploile ce au cazut astazi, 29 iulie 2018, intr un interval scurt de timp, au condus la acumularea unor cantitati insemnate de apa pe strazile din municipiul Constanta, depasind in unele zone debitele de preluare ale sistemului de canalizare, informeaza RAJA SA.Pana la aceasta ora la Dispeceratul RAJA…

- Un numar de 26 de cadavre au fost recuperate pana in prezent in Laos dupa prabusirea unui baraj hidroelectric care a inundat sate intregi, alte 131 de persoane fiind date disparute, informeaza miercuri AFP. Ploile musonice ingreuneaza operatiunile de cautare.