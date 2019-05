Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar s-a prabusit in Mexic, la aprope 89 de kilometri de Japan de Sierra, Queretaru. Aparatul de zbor fusese trimis pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, dar totul s-a incheiat tragic. Cele cinci persoane care se aflau la bord au murit.

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…

- Volodimir Zelenski, noul președinte de la Kiev, a afirmat joi ca este necesar ca forțele armate ale Ucrainei sa înlocuiasca standardele și echipamentele militare sovietice cu cele occidentale, informeaza agenția rusa de știri Tass, citata de Mediafax."Ma aștept ca dupa venirea generalului…

- Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat luni autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro.Epava avionului a fost reperata in urma…

- Accident aviatic in Kazahstan. 13 militari au murit, dupa ce un elicopter s-a prabusit in sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul. Anuntul a fost facut pe contul de twitter de presedintele Kasim Jomart Tokaev, care a ordonat o ancheta in acest caz.

- Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul, si toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si...

- Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul. Din pacate, toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si EFE.