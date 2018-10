Stiri pe aceeasi tema

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu continua seria de avertismente alarmante, din ultima perioada. Recent, celebra prezicatoare a lansat in spațiul public o noua viziune ingrijoratoare, care vizeaza o posibila tragedie aviatica.

- Un avion militar de tip MiG-29 s-a prabușit vineri in apropierea Moscovei, a declarat o sursa din cadrul autoritaților, precizand ca ambii piloți s-au catapultat, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.Aeronava s-a prabușit departe de zonele populate și nu exista indicii ca incidentul…

- Lovitura de imagine pentru Pentagon: un avion F-35 al puscasilor marini s-a prabusit in statul Carolina de Sud. Pilotul a reusit sa se catapulteze si nimeni nu a fost ranit. O ancheta a fost declansata pentru a stabili care au fost cauzele accidentului.

- Un avion al companiei Tarom a avut probleme tehnice la chiar la București, ceea ce a dus la amanarea unui zbor ce se putea transforma intr-o tragedie. Compania aeriana Tarom a anunțat, miercuri, referitor la cursa RO 403 Otopeni - Roma, ca aceasta a decolat la ora 15:33 cu o intarziere de 4 ore și…

- Un elicopter moldovenesc, care avea rolul de a transporta soldatii aflati in misiune, s-a prEbuxit in Afganistan. Cei care au fEcut anuntul au fost reprezentantii AutoritEtii Aeronautice Civile a Republicii Moldova.

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press.

- Mai multe persoane au decedat sambata atunci cand un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, sambata, intr-o padure din Elvetia, provocand un incendiu care a distrus complet aparatul de zbor, transmite...

- Un avion ce avea la bord 97 de pasageri si un echipaj de patru persoane s-a prabusit marti in nordul Mexicului, in jurul orei locale 16.00 (21.00 GMT), la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Durango.