- Trei mineri au murit, iar alti 14 au fost dati disparuti, vineri, in urma unei explozii de grizu intr-o mina de carbune in estul separatist al Ucrainei, au anuntat serviciile locale de salvare, relateaza AFP potrivit news.ro”In cadrul unor operatiuni de salvare si deblocare a accesului, corpurile…

- Trei mineri au murit si 14 sunt dati disparuti vineri in urma unei explozii provocate de o acumulare de gaz intr-o mina de carbune din estul separatist al Ucrainei, au anuntat serviciile locale de salvare, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Ziarul Washington Post face dezvaluiri:…

- Este vorba despre un ”nou atac al Rusiei la adresa suveranitatii Ucrainei”, condamna, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.Pe de alta parte, Germania si Franta, comediatoare in procesul de pace in Ucraina, ”condamna”, la randul lor, decizia…

- Ministerul de Externe al Rusiei a declarat miercuri ca planurile de crestere a prezentei NATO in Marea Neagra vor declansa noi provocari din partea Ucrainei in Marea Neagra, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. 'Dupa militarizarea nord-estului Europei, linistit anterior sub aspect militar,…

- Moscova a transmis marti Kievului o nota ca urmare a incetarii Tratatului bilateral de prietenie, in care mentioneaza ceea ce ea numeste "incalcarile" comise de Ucraina a prevederilor tratatului de baza, informeaza portalul Rbc.ua, citand un comunicat al Ministerului de Externe rus. Tratatul de prietenie…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. ‘Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii geografice…

- Ministerul de Externe al Ucrainei considera inadmisibile declaratiile facute de un inalt oficial de la Budapesta cu privire la Legea educatiei ucraineana, se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei Kievului, postat vineri pe site-ul institutiei si citat de Ukrainska Pravda si Capital.ua, potrivit…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…