Tragedie în toiul nopții. Incendiu violent. Pompierii intervin de urgență Un incendiu violent a cuprins o casa din localitatea Tiha Bargaului din județul Bistrița-Nasaud. Nu mai puțin de patru echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului pentru stingerea flacarilor. In scurt timp insa incendiul s-a extins și la alte anexe gospodarești din imediata apropiere. Conform reprezentanților ISU Bistrița-Nasaud, forțele de intervenție au fost suplimentate. Dupa aproximativ 20 de minute incendiul a fost localizat, iar pompierii au continuat sa acționeze pentru lichidare. Din fericire nu au fost inregistrate victime, insa pagubele sunt insemnate. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

