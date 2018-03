Stiri pe aceeasi tema

- Acrobatul Yann Arnaud, în vârsta de 38 de ani, a murit în timpul unui spectacol Cirque du Soleil. El a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, Florida, în timpul unei acrobatii, informeaza BBC. A murit la spital.

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani din raionul Soroca. Un copil de doi ani a murit ieri intr-un incendiu izbucnit chiar in casa in care locuia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in locuinta care a luat foc se mai aflau doi copii mai mari.

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…

- Nu doar la noi au loc evenimente nefericite in competiția Exatlon. Ceea ce s-a intamplat in Mexic i-a uimit pana și pe organizatorii show-ului. Una din cele mai iubite concurente de la Exatlon mexic a aflat ca e gravida in primele saptamani de cand a pașit in concursul sportiv.Conform presei mexicane,…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva au fost ranite dupa ce camionul care le transporta a cazut de pe un pod. Potrivit presei din India, oamenii erau invitati la o nunta. Conform primelor informatii, accidentul a avut loc dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului pe fondul somnolentei,…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil, informeaza agentia de stiri EFE. Este ceea ce au informat surse ale politei, dupa…

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- Un barbat și-a pierdut viața marți dimineața, dupa ce a cazut de la cațiva zeci de metri, intr-o cariera de piatra. Evenimentul s-a produs in localitatatea Bologa, in apropiere de Huedin, in jurul orei 9.30. Din primele informații, barbatul, in varsta de 31 de ani, din Morlaca, nu incepuse ziua de munca…

- Un accident soldat cu moartea unei femei de aproximativ 65 de ani a avut loc in aceasta seara (azi, 17 februarie) in localitatea Certeze. Din primele informații reiese ca femeia era culcata pe asfalt, iar o mașina condusa de un satmarean a trecut pur și simplu peste ea. Șoferul spune ca nu a observat-o…

- Tragedie fara margini intr-o familie de etnie roma din localitatea Patrauțu, din Suceava. Un baietel de 1 an si 11 luni a murit, dupa ce a cazut in oala cu ciorba fierbinte. Copilasul a...

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Yura Min, in varsta de 22 de ani, se afla la primele ei Jocuri Olimpice. In timpul dansului din programul ei si al partenerului sau, Alexander Gamelin, costumul Yurei Min a inceput sa cada, punand-o pe patinatoare intr-o postura foarte dificila.

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Mobilizare pentru Dan Udrea, romanul mort in Malta. Barbatul, pe care destinul l-a lovit cumplit, devenise tata pentru a doua oara in urma cu șase luni. Bistrițeanul se mutase impreuna cu familia in statul maltez, in speranța unei vieți mai bune. In timpul unei furtuni, Dan a murit pe loc dupa ce…

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Un minor a decedat in urma exploziei mecanismului unei remorci, iar un alt tanar a ajuns la spital cu traumatizme, anunța poliția din Criuleni. Incidentul s-a produs ieri in satul Magdacești, raionul Criuleni, in timp ce se ridica remorca pentru a fi descarcata hrana pentru pui la gospodaria unui locuitor,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) si viceprimarul Dan Diaconu (PNL) au fost audiati la Politie, vineri, in cazul portii de peste 50.000 de euro care se afla la iesire din Timisoara si care in timpul furtunii din luna septembrie anul trecut a cazut peste masina unui tanar. In urma incidentului,…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Femeia in varsta de 65 de ani este din localitatea Cetateni. Aceasta a alunecat pe gheata, iar din cauza ranilor grave suferite la cap a decedat. Un barbat a fost martor la accident si a sunat imediat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic petru viata femeii. Tot in Arges, un barbat…

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.

- Un bebeluș a murit la doar trei ore dupa naștere. Incidentul a avut loc în Marea Britanie, în urma cu patru ani, însa parinții au încercat în tot acest timp sa afle ce s-a întâmplat cu fiul lor în timpul operației de cezariana. În timpul…

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.

- Barbatulera taximetrist si avea doar 54 de ani. Acesta cobora scarile, iar de la etajul al doilea s-a dezechilibrat, a cazut in gol peste balustrada de protecție și a decedat. Cu toate ca la fața locului s-au deplasat echipaje medicale de prim-ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru victima, potrivit…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european si mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Tudor conducea un autoturism in care mai erau alte sase persoane. Toti au suferit leziuni grave in urma accidentului. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Un politist local de la Serviciul Paza a decedat astazi la spitalul judetean dupa ce a fost preluat de Ambulanta chiar de la sediul Politiei Locale. Barbatul se afla la instruirea de dinaintea intrarii in tura. La un moment dat i s-a facut rau si a picat efectiv din picioare. Colegii au incercat sa…

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…