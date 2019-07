Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din localitatea Radoiesti Vale, judetul Teleorman, si-a pierdut viata, marti seara, dupa ce s-a electrocutat, in timp ce se afla pe un stalp de iluminat public din apropierea casei in care locuia.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman,…

- Ploaia de marți seara a facut o victima in raionul Dondușeni. Un barbat de 54 ani din Dondușeni a murit dupa ce a fost inghițit de puhoaie, scrie tvn.md.Tragedia a avut loc in satul Scaieni, raionul Dondușeni.

- Un sofer a murit la spital dupa ce echipamentul de iluminat pe care il descarca la Expo Tel Aviv a cazut peste el, potrivit Jerusalem Post, conform news.ro.Muncitorul, in varsta de 66 de ani, din Pardes Hanna, a fost tratat la fata locului de medici si transferat in stare grava la Ichilov…

- Un sofer a murit la spital dupa ce echipamentul de iluminat pe care il descarca pentru prima semifinala Eurovision 2019 a cazut peste el. Muncitorul a fost tratat la fata locului de medici si transferat in stare grava la Ichilov Hospital din Tel Aviv, a anuntat Politia.

- Tragedie in comuna Vulturești, unde un barbat de 69 de ani a murit, dupa ce a fost ințepat de un roi de albine, scrie realitatea.net.Acesta se afla pe camp, alaturi de soție și fiica sa de 13 ani.

- Moarte socanta la Lipova! Un barbat de 48 de ani se indrepta spre casa, pe bicicleta, dar nu a mai ajuns niciodata la destinatie. Cu cativa metri inainte, a intrat intr-un vecin si a cazut de pe bicicleta, direct in cap.

- Un barbat in varsta de 58 de ani a decedat, duminica seara, in urma unui accident rutier produs in localitatea Havarna din judetul Botosani, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...