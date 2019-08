Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata dupa surparea unei faleze din calcar pe o plaja californiana, au anuntat sambata autoritatile locale, transmite AFP. Surparea s-a produs vineri pe plaja Grandview Surf Beach, la nord de San Diego. O persoana a murit pe loc si alte trei au fost…

- Cel putin 45 de persoane au murit si peste 100 au fost ranite in centrul Nigeriei dupa ce un camion-cisterna rasturnat din care populatia lua combustibil a explodat, au anuntat marti serviciile de securitate, citate de AFP, potrivit agerpres.ro."Am descoperit 45 de trupuri de persoane decedate,…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 69 au fost ranite in urma prabusirii unui zid, provocata de ploile musonice din capitala economica a Indiei, Mumbai, potrivit unui bilant oficial publicat marti si citat de AFP.

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite, luni, dupa ce un tren de pasageri a deraiat in Bangladesh, a informat un ofițer de poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Trenul traversa un pod in timp ce se indrepta spre capitala Dhaka, atunci cand a deraiat…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 20 au fost ranite vinei in urma unei explozii care s-a produs intr-o moschee șiita din estul Bagdadului, au anunțat surse din poliție, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o ambarcatiune s-a rasturnat in laguna Venetia, in nord-estul Italiei, relateaza site-ul cotidianului La Repubblica, citat de Mediafax. Incidentul a avut loc joi seara in largul portului Malamocco.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii produse intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass,…