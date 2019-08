Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi calda, calduroasa in centrul si sudul regiunii, unde si disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va prezenta unele innorari spre seara, in nordul Carpatilor Orientali, unde izolat, se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab pana la moderat cu unele intensificari…

- In urma susținerii examenului de admitere la Academia de Poliție – Facultatea de Jandarmi, in fruntea celor ce au fost declarați admiși se afla un tanar argeșean, cu aspirații inalte. Filipov Mihai Constantin este argeșeanul in varsta de 21 de ani care a reușit anul acesta sa promoveze examenul de admitere…

- Tragedie in judetul Neamt, acolo unde o fetita de opt ani a intrat sa se scalde in apele Moldovei si nu a mai iesit. In ajutor i-a sarit imediat verisoara. Copila a incercat sa o salveze, dar era cat pe ce sa se inece si ea. A avut noroc cu un pescar care a reusit sa o duca in siguranta la mal.Chemati…

- Suporterii lui CS Universitatea Craiova au reacționat in timpul meciului cu Chindia Targoviște, dupa ce in Caracal un mecanic a torturat și omorat doua tinere. „Cu totii suntem complici", „Ministerul de Interne e oglinda societatii" si „Academia de Politie, film horror cu repetitie" au fost mesajele…

- Un tanar moldovean, in varsta de 26 de ani, a murit inecat in Marea Neagra. Tragedia s-a intamplat in statiunea Koblevo din Ucraina.Potrivit martorilor, victima s-a rasturnat de pe colacul pentru inot, dupa ce s-a indepartat prea tare de țarm.

- Raportul Corpului de Control al ministrului Afacerilor Interne arata dimensiunea catastrofala a tezelor plagiate la Academia de Poliție, scrie Emilia Șercan intr-un articol publicat in PressOne, care arata ca 74,3% dintre tezele susținute in perioada 2011-2016 sunt suspecte de plagiat.„Frapant…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, incepand din data de 27 iunie, peste 180 de politisti vor fi delegati din teritoriu si vor actiona suplimentar fata de dispozitivul curent, in zona statiunilor de la Marea Neagra, pentru ca turistii sa-si petreaca vacanta in…

- Jurnalista Diana Oncioiu, de la platforma independenta Dela0.ro și proiectul jurnalistic „Sa fie lumina”, a primit marți dimineața un apel de la o persoana necunoscuta, in care a fost amenințata ca „i se va rupe capul” daca va mai continua sa scrie despre afacerile private ale Bisericii Ortodoxe Romane.…