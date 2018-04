Stiri pe aceeasi tema

- Sase mineri si-au pierdut viata si trei au fost raniti, joi, dupa ce acoperisul unei mine de carbune din vestul Georgiei s-a prabusit, a anuntat joi Ministerul de Interne. Conform ministerului, accidentul s-a produs la mina Mindeli din Tkibuli, 200 km vest de capitala Tbilisi, scrie…

- Tragedie fara margini in județul Neamț, miercuri noapte (4 aprilie). 8 oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. „Au cazut de pe pod si din pacate asta e deznodamantul, e o tragedie. Doua…

- Tragedie pe Centura de Nord a Craiovei, marți (3 aprilie). Un motociclist in varsta de 35 și-a pierdut viața, dupa ce a ieșit cu motocicleta in afara carosabilului. In urma impactului cu un indicator rutier, barbatul a fost decapitat. Motociclistul care și-a pierdut viața pe centura Craiovei se numește Lucian…

- Tragedie fara margini! Un tanar de 32 de ani si-a luat adio de la viata... A fost gasit fara suflare intr-o gradina de pe... The post Tragedie fara margini! Un tanar de 32 de ani si-a luat adio de la viata… appeared first on Renasterea banateana .

- Fosta glorie a Craiovei Maxima Nicolae Tilihoi a fost inmormantat, marți, in prezența a peste 600 de persoane, majoritatea fotbaliști, foști fotbaliști, dar și suporteri. Inainte de plecarea spre Cimitirul Ungureni, unde a fost inmormantat Tilihoi, sicriul sau a fost scos și in incinta stadionului,…

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Raul Cizmasiu are 40 de ani, e miner de cand se stie, iar sotia lui si cei doi copii depind de salariul sau. Intre timp, dosarul de ucidere din culpa are primii suspecti - trei sefi ai Complexului Energetic Hunedoara. Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Tot timpul și in fiecare luna va veni o data…

- Doua zile ne mai despart de serialul care v-a determinat sa alegeți Canal 2. Ultimul sezon al serialului "Bahar: Viata furata" incepe luni, la ora 18:00. Și nu oarecum. De asta data, telenovela va fi dublata in limba romana de actori moldoveni.

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, numarul romanilor morti ridicandu-se astfel la cinci, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). -continua-

- Un elicopter s-a prabusit in zona Marii Bariere de Corali din Australia, in urma incidentului decedand doi turisti americani, iar alte trei persoane, inclusiv pilotul, au suferit rani usoare, au anuntat autoritatile australiene, potrivit site-ului postului France 24.

- Un elicopter s-a prabusit în zona Marii Bariere de Corali din Australia, în urma incidentului decedând doi turisti americani, iar alte trei persoane, inclusiv pilotul, au suferit rani usoare, au anuntat autoritatile australiene, potrivit

- Sapte soldati americani au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in vestul Irakului. Aparatul de zbor atinsese o linie de inalta tensiune. Elicopterul era de tip HH-60 Pave Hawk si zbura aproape de granita cu Siria. Nu exista suspiciuni ca elicopterul ar fi fost doborat. dailymail.co.uk

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Un elicopter s-a prabușit, duminica, la New York. Politia din orasul american a anuntat ca toti cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prabusit in apele estuarului East River au murit. Aparatul a cazut in apele raului care separa Manhattanul de Long Island, iar pilotul este singurul supraviețuitor.

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Tragedia s-a petrecut pe SP 80, pe sectorul de drum care face legatura dintre Hotel Novelli la Orta Nova. Cele doua mașini implicate in accident au fost un Alfa 147 și un Ford Focus.Din pacate, șoferul Alfei, romanul de 44 de ani, a murit pe loc, alte trei persoane fiind ranite. La fata…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- O femeie din Fagaraș și fiul de șase ani au gasiți fara suflare in locuința lor din Germania din apropierea orașului Frankfurt, cel care i-a descoperit pe cei doi fiind chiar soțul femeii. „Fratele...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica...

- Toata suflarea Petrolului Ploiești a fost zguduita azi de vestea tragica a dispariției lui Victor Angelescu, la doar 64 de ani. O boala galopanta, descoperita recent, l-a rapus in timp-record. Nascut pe 25 mai 1953, Victor Angelescu a fost un mijlocaș laborios, care a evoluat la Petrolul Ploiești…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa vineri in Alpii francezi, informeaza DPA si BBC. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes din Parcul national Mercantour (Alpii Maritimi), noteaza DPA citand un mesaj publicat vineri de jandarmerie pe contul oficial de…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- Un turist de 49 de ani a murit joi, in timp ce schia pe una din partiile complexului Arena Platos din statiunea Paltinis, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David.

- Grav accident in Peru. Cel putin 44 de oameni au murit si zeci au fost raniti dupa ce autobuzul in care calatoreau a cazut intr-o prapastie. Accidentul s-a produs intr-o zona muntoasa din sudul tarii. Deocamdata nu se stiu cauzele accidentului. Potrivit presei locale, autobuzul a cazut de la o inaltime…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- Tragedie in familia lui David Onica, tanarul ramnicean ranit grav in accidentul produs la finalul lunii ianuarie pe DN2B, in localitatea braileana Baldovinești. Baiatul a pierdut lupta cu viața, in pofida amplei campanii de donare de sange inițiate de apropiați. La sfarșitul lunii trecute, cinci tineri…

- Consilierul liberal Constantin Ionescu a preluat cu mare succes rolul clovnului din ședințele deliberativului municipal, rol pe care și l-a indeplinit cu mare succes la ultima ședința a Consiliului Local de joi, care a avut pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea bugetului local. Prilej pentru cel…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a venit pe lume in spitalul privat ISIS din oraș. Tragedia a avut la loc dupa ce o tanara mama s-a stins din viața, dupa naștere la aceeași clinica. Copilașul a venit pe lume, vineri, la spitalul privat…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme psihice si…

- Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico.Dupa ce trenul a iesit de pe sine, unul dintre vagoane s-a rasturnat peste o casa, cel putin cinci dintre ocupantii acesteia decedand, iar alte persoane fiind ranite, potrivit Agerpres. Citeste…

- Cinci oameni, printre care si un copil de 1 an si 4 luni, au murit într-un teribil accident, produs luni dimineata pe o sosea din Republica Moldova. Doua femei, de 24 si 54 de ani, au supravietuit, însa starea lor era grava, anunta Publika TV.

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- Alina Fekete a fost supusa luni unei intervenții chirurgicale pentru tratarea unei fracturi la un picior, iar miercuri este programata pentru o alta intervenție chirurgicala la o mana. Ulterior, in funcție de evoluția starii de sanatate a pacientei, ar urma sa fie operata și la celalalt picior.…