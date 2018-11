Tala Farea, in varsta de 16 ani, și Rotana Farea, in varsta de 22 de ani, au solicitat azil politic in Statele Unite, la New York. Surorile nu se vazusera cu familia lor de aproximativ un an. Trupurile lor neinsufletite au fost descoperite de un trecator, pe partea vestica a Manhattanului, in ziua de 24 octombrie.

In saptamanile ce au urmat, surorile au fugit din locuinta familiei din Virginia si au vrut sa-si faca toate placerile inainte de a aplica planul suicidar. Astfel, cu banii pe care ii stransesera, surorile au stat in hoteluri din cartierele cosmopolite ale New Yorkului, comandau…