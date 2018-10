Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de oameni au murit in urma unui accident teribil care a avut loc in statul american New York, relateaza AP. Impactul nimicitor a avut loc intre o limuzina și un alt vehicul. Se pare ca victimele participau la o nunta. Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile efectueaza…

- Bilantul victimelor cutremurului urmat de un tsunami care a afectat Insula indoneziana Sulawesi a crescut la 832 de morti duminica, in timp ce salvatorii scoteau noi victime dintre daramaturi in orasul Palu, devastat, relateaza AFP, citat de News.ro. Supravietuitorii se confrunta acum cu un alt cosmar:…

- Cel putin 37 de persoane au murit in Statele Unite in urma uraganului Florence, care a afectat saptamana trecuta statele americane Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia si care a fortat evacuarea a peste un milion de persoane, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Un autobuz a intrat in pilonul de rezistenta al unui pod in orasul spaniol Aviles iar cinci persoane au murit, alte 19 fiind ranite. Dintre cei raniti, doi se afla in stare grava, scrie Daily Express.

- Pe langa cele opt persoane decedate, inca doi oameni au fost internati in spital si se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, Larry Merrit. TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI. Guvernul a decretat o zi de DOLIU NATIONAL…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Imagini accident cumplit in urma cu putin timp: DOI MORTI si PATRU RANITI. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie FOTO Un accident rutier grav, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, duminica, in județul Ialomița, pe DN 2 (E85), la iesirea din Urziceni. UPDATE: Centrul INFOTRAFIC…

- Tragedie in Statele Unite ale Americii! Cel putin 11 persoane au murit si sapte au fost ranite dupa ce un vehicul amfibiu care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe lacul Table Rock din statul american Missouri. Tragedia ar fi avut loc din cauza unei furtuni violente, de care turiștii…