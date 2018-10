Stiri pe aceeasi tema

- Doi alergatori care au participat duminica la semimaratonul de la Cardiff au suferit atacuri cardiace dupa ce au trecut linia de sosire, decedand ulterior, au anunta organizatorii cursei galeze, citati de agentia DPA. "Cu adanc regret, organizatorii semimaratonului de la Cardiff, Run 4 Wales, trebuie…

- O familie de romani a murit in Antalya, dupa ce autocarul in care se afla s a izbit violent de un copac. Este vorba despre o tanara de 32 de ani si parintii acesteia, toti din Blaj, care intentionau sa si petreaca vacanta in Turcia, scrie Romania TV.Femeia avea 32 de ani si locuia in orasul Blaj, iar…

- O veste teribila, cu atat mai mult cu cat parinții au murit la cateva ore unul dupa celalalt. Artistul era cunoscut drept Artan pe scena rock și Adrian Pleșca la Corul Radiodifuziunii Romane, al carui membru este din 1990. Solistul se afla in stare de șoc dupa dubla pierdere suferita azi, 20 septembrie.…

- Tragedie cumplita dupa accidentul de motocicleta petrecut in urma cu cateva zile, in Buzau. Andreea, o tanara mamica de doar 25 de ani, a murit vineri, iar astazi s-a stins și soțul ei, pe patul de spital.

- O familie din Buzau traiește o adevarata tragedie, dupa ce doi tineri au murit intr-un accident de motocicleta. Cumplitul accident produs pe DN 2B a lasat fara parinți o fetița in varsta de patru ani. Vineri seara, cei doi se plimbau cu motocicleta pe care Andreea i-o facuse cadou soțului ei, Madalin,…

- Doliu in lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminica, la varsta de 46 de ani, dupa ce a incercat sa se sinucida in inchisoarea din Memphis, Tennessee, in care era incarcerat pentru conducere sub influenta alcoolului si refuzul de a opri la semnalele

- Un bebeluș de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite ușor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua mașini, ambii șoferi efectuand manevre neregulamentare.Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs…

- Un barbat in varsta de 80 a murit, miercuri, dupa ce a cazut de pe acoperisul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Directorul unitatii medicale, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, a decla...