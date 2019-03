Stiri pe aceeasi tema

- Circa 90 de oameni, dintre care doua treimi sunt copii sub cinci ani, au murit in drum spre o tabara de refugiati din nord-estul Siriei sau la scurt timp dupa sosirea in tabara, a anuntat marti Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), transmite dpa preluata de Agerpres Principalele…

- Forțele siriene sprijinite de Statele Unite au avansat aproape un kilometru în ultima enclava a Statului Islamic din Siria. La acest moment se duc lupte grele în zona, potrivit biroului de presa al Forțelor democratice siriene (FDS). FDS avanseaza din doua direcții catre…

- În corturi sumare amplasate pe o câmpie arida din nord-estul Siriei, soțiile straine ale jihadiștilor din gruparea Stat Islamic (SI) ramân evazive asupra trecutului lor, stapânite de tensiunile dintre ele și de teama de a fi desparțite de copiii lor, scrie AFP.Într-o…

- Trei oameni dintr-o familie din Craiova au murit intoxicați cu fum, in noaptea de duminica spre luni. Aceștia foloseau pentru incalzire un generator pe benzina, care a degajat fum și s-au intoxicat. Trei persoane au supraviețuit și au fost transportate la spital in stare grava. Din nefericire, echipajele…

- Unsprezece persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, dupa prabusirea unui imobil afectat de razboi la Alep, in nordul Siriei, a anuntat agentia Sana, scrie news.ro.Potrivit sursei citate, cladirea avea cinci etaje. O singura persoana a supravietuit.Citește…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…