- Incendiul care afecteaza comitatul Ventura, din California, SUA, a forțat vedetele din Malibu și Calabasas sa fuga din casele lor luxoase. Printre acestea se numara Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro și alte staruri. Toți au postat mesaje pe rețelele sociale in care povestesc prin cea au…

- O clipa de neatenție i-a fost fatala unei femei care a vrut sa-și faca un selfie. Tanara de 27 de ani a murit, dupa ce s-a dezechilibrat, a cazut de pe balustrada unui balcon și s-a prabușit de la etajul 27 al unui bloc din Panama. Momentul terifiant a fost filmat de un martor, iar imaginile au un puternic…

- CHIȘINAU, 3 sep — Sputnik. Muzeul Național din Rio de Janeiro a ars în totalitate, comunica ziarul Globo. © REUTERS / Michalis KaragiannisEvacuare masiva de pe un feribot grecesc din cauza unui incendiu (FOTO, VIDEO) Cauza apariției flacarilor nu se cunoaște în acest…

- În urma cu aproape trei luni, actorul Jackson Odell era gasit mort, în casa de reabilitare din Los Angeles. A fost nevoie de tot acest timp pentru ca medicii legiști sa afle care a fost și cauza morții actorului în vârsta de 20 de ani. Jackson Odell, cel mai…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiei senatorului John McCain, care a murit sambata, la varsta de 81 de ani. "Cele mai profunde condoleante familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al Romaniei si a sprijinit rolul acesteia in promovarea stabilitatii,…

- Medicii legiști au stabilit cauza decesului protestatarului care a murit, la 9 zile de la evenimentele din Piața Victoriei, intr-un spital din Alexandria. Ilie Gazea, de 68 de ani, a murit din cauza unei hemoragii digestive, dar si a unor organe care au cedat. Aceasta este cauza care a fost scrisa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, sambata, un mesaj pe Twitter, dupa anunțul morții lui Kofii Annan, precizand ca a fost un lider cu viziunea și o sursa de inspirație."Astazi l-am pierdut pe Kofi Annan, fost secretar general al ONU si laureat al Premiului Nobel. A fost un…