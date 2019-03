Accident grav la Comarnic. O femeie a fost spulberata de 2 masini

Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8:40, la Comarnic, pe DN1. Se pare ca o femeie a fost lovita de doua masini, in timp ce se afla in traversare. Traficul in zona a fost dirijat pana la sosirea echipajelor Politiei. Victima a fost transportata… [citeste mai departe]