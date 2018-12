Tragedie în Serbia. Sunt morţi şi răniţi, inlusiv copii Cinci persoane si-au pierdut viata si 27 au fost ranite vineri in sudul Serbiei, dupa ce un tren a lovit in plin un autobuz si l-a rupt in doua, potrivit poitiei locale.



Autobuzul facea naveta intre orasul Nis, al treilea ca marime din Serbia, si satele invecinate. Autobuzul era plin cu elevi in momentul accidentului. Acestia mergeau la scoli din regiune. Accidentul s-a produs la ora locala 07:30 (06:30 GMT), la o trecere de nivel, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

