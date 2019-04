Stiri pe aceeasi tema

- Doi copilași de 5 ani și 1 an neimplinit au decedat sambata dimineața in zona localitații clujene Braișor, pe DN1 E60, la ieșire din Huedin. Mama lor este grav ranita și a fost transportata la spital. Tatal a scapat cu leziuni ușoare, la fel și șoferul care a intrat in coliziune frontala cu autoturismul…

