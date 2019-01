Tragedie în sala de forţă. Un tânăr de 20 de ani a murit din cauza unui anevrism cerebral Rudele si cunoscutii sunt in stare de soc si impietriti de durere. Nu-si pot explica cum la doar 20 de ani viata lui Paul s-a incheiat. Tanarului i s-a facut rau la sala si a cazut la pamant. A fost transportat cu ambulanta la spitalul din Suceava, iar mai apoi transferat la un spital din Iasi. Eforturile cadrelor medicale de a-l salva au fost in zadar pentru ca Paul nu a mai raspuns la tratamente. S-a trezit la un moment dat, si-a strans mama de mana si a privit-o in ochi ca si cand ar fi implorat-o sa il ajute. Nu l-au mai putut ajuta nici medicii. Dupa o interventie chirurgicala,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarului de 20 de ani i s-a facut rau in timp ce se afla la sala de sport. Acesta a fost transportat de urgenta la spitalul din Suceava, dupa care a fost transportat la o clinica din Iasi, acolo unde a fost operat. A doua zi dupa operatie a deschis ochii, si-a strans parintii de mana, dar…

- Alex Ross-King a fost transportata la spital, dar medicii nu au mai putut sa o salveze, scrie Daily Mail. Fata a mers la festivalul de hip-hop si muzica electronica FOMO din Parramatta, a carui vedeta este Nikki Minaj. Organizatorii avertizasera dinainte ca exista riscul unor probleme produse…

- Barbatul in varsta de 71 de ani era internat la Spitalul Judetean din Ploiesti de mai bine de doua luni. Batranul a fost operat de un neurochirurg, iar dupa intervenție, pacientul a facut progrese vizibile. Pe 4 ianuarie, insa, familia a fost anuntata ca barbatul a murit. Rudele au depus o…

- Cei cinci tineri care au murit in accidentul infiorator, produs in localitatea Vadu Moldovei la sfarșitul saptamanii trecute, consumasera toți bauturi alcoolice. De altfel, șoferul era și el baut, fiind depistat cu cea mai mare concentrație de alcool. Probele prelevate in urma necropsiei confirma ipoteza…

- Vremea rea a facut victime in județul Suceava. Este vorba despre o femeie in varsta de 55 de ani, care a murit in urma unui soc hipotermic dupa ce a stat ore intregi in locuinta neincalzita. Se pare ca aceasta era consumatoare de alcool, iar in ultimele doua zile, nimeni nu mai știa nimic de ea. In…

- Un barbat si o femei, ambii soferi ai unor masini, au murit an seara zilei de vineri, 23 noiembrie, in urma unui accident grav ce a avut loc pe centura municipiului Iasi. Din primele informatii vinovat de accident ar fi unul dintre soferii care au decedat.

- O asistenta in varsta de 42 de ani din Iasi a murit dupa ce a fost lovita de o masina, condusa de un barbat de 80 de ani, in timp ce traversa alaturi de sotul ei pe trecerea de pietoni. Decesul vine la doua zile dupa ce o femeie jandarm a murit, lovita cu masina pe trecere, in Suceava.

- Lumea medicala din Iași este in doliu, dupa ce prof. dr. Marin Burlea, supranumit ”ingerul copiilor” sau ”salvatorul in halat”, s-a stins din viața la Institutul Regional de Oncologie din Iași.