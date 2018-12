Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

- Tragedie fara margini, in ultima zi din an. Un bloc de locuințe a sarit in aer, iar trei persoane și-au pierdut viața. Alte 16 persoane au fost ranite, iar nu mai puțin de 79 sunt date disparute. Tragedia a avut loc in Magnitogorsk, in Rusia, luni dimineața.

- Trei persoane au murit, luni dimineața, și 79 sunt date disparute in urma unei explozie intr-un complex rezidențial din Magnitogorsk, Rusia. Potrivit primelor informații se pare ca explozia s-a produs in urma unor acumulari de gaze. Forțele de ordine sosite la fața locului au confirmat decesul a trei…

- Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile cladirii prabusite in aceasta localitate situata in sudul Uralilor, in timp ce 16 au fost deja evacuate. Intrarea in imobil s-a prabusit in urma exploziei, potrivit unui comunicat al Ministerului Situatiilor de Urgenta rus. Potrivit…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata iar alte cinci sau sase au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia sud-africana Limpopo dupa ce pneul unui camion a explodat, au anuntat vineri serviciile de urgenta preluate de AFP preluata de Agerpres. Potrivit unui responsabil…

- Cel putin noua persoane, intre care doi britanici, au murit si multe altele au fost date disparute in urma unor indundatii puternice produse in Mallorca, o cunoscuta destinatie turistica din Mediterana.