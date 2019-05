Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Romania. O tara intreaga plange o noua victima a sistemului medical romanesc, dupa ce, Madalina Neculai, o tanara de 25 de ani, plimbata initial printre spitale din tara timp de 40 de ore, a murit

- Tragedie uriașa in noaptea de miercuri spre joi, la Iasi. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc in urma unui accident cumplit. Narcis Grosu a pierdut controlul volanului in comuna ieșeana Scanteia, s-a rasturnat si a parasit partea carosabila. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Politistii…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s-a stins din viața, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din București. Vestea trista v...

- Tragedie in lumea artistica romaneasca. A murit unul dintre cei mai mari artiști. Silviu Aionița, pentru ca despre acesta este vorba, s-a stins din viața in a doua zi de Paște. Silviu Aionița avea probleme de sanatate. Silviu Aionița a murit luni, la varsta de 65 de ani, lasand in urma lui multa durere,…

- O studenta de 22 de ani la arhitectura a murit electrocutata in Chitila. S-a urcat pe tren sa faca fotografii. Tanara venise acolo impreuna cu colegii de facultate și un profesor.Citeste si: Rusia anunța ca e cu ochii pe Romania: 'Ne modernizeaza fortele ca raspuns la consolidarea prezentei…

- Actorul și regizorul Valentin Platareanu, tatal celebrei Alexandra Maria Lara, a murit la varsta de 82 de ani, in Germania, unde era stabilit inca din anul 1983. Artistul s-a nascut in data de 15 noiembrie 1936, in Romania. Actorul și regizorul Valentin Platareanu, tatal celebrei Alexandra Maria Lara,…

- Tragedie in Romania: Bianca a murit! A fost lovita grav de o masina dupa ce a iesit dintr-un club Bianca Adam, o tanara in varsta de numai 24 de ani, a murit dupa ce a fost implicata intr-un accident extrem de grav in cursul noptii de duminica spre luni. Bianca a fost lovita in plin de o masina la doar…

- Tragedie intr-o localitate din centrul Italiei. O tanara de 24 de ani din Romania a murit dupa ce a fost lovita de o masina, pe o sosea aglomerata. Incidentul a avut loc dupa miezul noptii de duminica spre...