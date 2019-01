Tragedie în România. A fost găsită moartă în casă. Tânără de 18 ani se pare că s-a sinucis Tanara, o fata foarte apreciata de vecini și de cunoscuți, locuia singura pentru ca tatal ei a murit in urma cu cațiva ani, iar mama este plecata la munca in strainatate. Dumitrița Coroian nu a dat niciun semn de viața, astazi, iar vecinii și prietenii au mers sa vada ce s-a intamplat cu ea. Dumitrița Coroian nu a dat niciun semn de viața, astazi, iar vecinii și prietenii au mers sa vada ce s-a intamplat cu ea. In momentul in care au intrat in casa fetei, oamenii s-au ingrozit și au sunat imediat la numarul unic de urgența 112. Un echipaj medical s-a deplasat la fața locului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o ancheta pentru stabilirea imprejurarilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

