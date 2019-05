Stiri pe aceeasi tema

- Silver King s-a prabusit in ring. Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, pe numele sau real, avea 51 de ani. In momentul in care acesta a cazut la podea, nimeni nu a intervenit. Toata lumea, inclusiv arbitrul, a crezut ca wrestlerul se preface. Atunci cand si-au dat seama ca este ceva serios,…

- Barron vine dintr-o familie de wrestleri, tatal si fratele lui luptand in asemenea competitii independente. Silver King a facut parte din World The post Scene socante de la un meci de wrestling in care un luptator a murit in timpul reprezentatiei. Publicul credea ca se preface | VIDEO appeared first…

- Barron vine dintr-o familie de wrestleri, tatal si fratele lui luptand in asemenea competitii independente. Silver King a facut parte din World The post Scene de la un meci de wrestling in care un luptator a murit in timpul reprezentatiei. Publicul credea ca se preface | VIDEO appeared first on Renasterea…

- Cesar Barron, cunoscut sub numele de Silver King, a fost unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din Mexic. El a murit in timpul unei lupte desfașurate la Roundhouse Theatre, din Camden, Londra. In varsta de 51 de ani, wrestlerul care a jucat alaturi de Jack Black in filmul Nacho Libre din 2005, s-a…

- Pe numele sau real, Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, wrestlerul mexican cunoscut drept Silver King a murit la 51 de ani. Silver King a jucat in comedia Nacho Libre din 2006 alaturi de Jack Black. Mai multe imagini cu Silver King gasiti in galeria foto a acestui articol! Wrestlerul mexican participa…

- Accident aviatic in Kazahstan. 13 militari au murit, dupa ce un elicopter s-a prabusit in sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul. Anuntul a fost facut pe contul de twitter de presedintele Kasim Jomart Tokaev, care a ordonat o ancheta in acest caz.

- Rafael Henzel, reporter la postul de radio Globo, s-a prabusit pe teren in timpul unui meci de fotbal in orasul Chapeco din sudul Braziliei si, desi a fost transportat imediat la spital, a decedat la scurt timp. Soc la Romanii au talent. Moarte subita pentru un concurent, la 32 de ani. "A…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.