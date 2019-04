Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de persoane sunt date disparute dupa ce o ambarcațiune s-a scufundat în largul unui lac din regiunea estica a Republicii Democrate Congo, a anunțat președintele țarii, Felix Tshisekedi, scrie Mediafax, citând Euronews. „Sunt foarte întristat sa va anunț…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor.…

- Cel putin 100 de persoane, in majoritatea femei si copii, si-au pierdut viata joi intr-un naufragiu pe fluviul Tigru, in plina aniversare a Anului Nou kurd si a Zilei Mamei, fiind cel mai grav accident inregistrat in Irak in ultimii ani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Prim-ministrul irakian…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua preluata de…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata, iar o alta a fost data disparuta dupa o serie de avalanse produse in acest weekend in Alpii italieni, francezi, elvetieni si austrieci, unde riscul producerii acestor fenomene naturale a fost ''ridicat'' in urma ninsorilor abundente, conform serviciilor…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor alunecari de teren inregistrate in apropiere de La Paz, capitala de facto a Boliviei, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, a informat presa locala duminica, citata de DPA preluata de Agerpres. Bilantul unei alunecari care a ingropat…

- Cel puțin 99 de persoane au murit și alte peste 250 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orașul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Echipele de salvare nu au mai gasit persoane in viața de sambata,…