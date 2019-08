Stiri pe aceeasi tema

- O mama și unul dintre cei doi copii ai ei au cazut azi dupa-amiaza intr-o fantana. Femeia a murit pe loc, a notat deschide.md. Copilul de doi ani a fost transportat la spital, dar și el a murit. Tragedia a avut loc azi dupa-amiaza in satul Rotunda, din raionul Edineț, din Republica Moldova. Oamenii…

- Tragedie in raionul Singerei din satul Alexandreni. Doi minori de 12 si 13 ani au cazut intr-o teava de canalizare.Totut s-a intamplat, ieri, in timp ce copiii se jucau in apropiere de aceasta.

- O tragedie s-a intamplat in aceasta dimineața in satul Cuvin. O femeie a cazut intr-o fantana adanca de 17 metri. La fața locului au venit pompierii aradeni cu o autospeciala deservita de 4 subofițeri și un echipaj al ambulanței. Din nefericire, femeia in varsta de 59 de ani nu a mai putut fi salvata.…

- Tragedie imensa. Doua femei au murit dupa ce un adolescent de 16 ani a intrat cu masina pe trotuar Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand…

- Un copil de doi ani din Iasi a murit, aseara, dupa ce a cazut de la etajul al noulea din blocul in care locuia. Baietelul era in grija tatalui și, intr-o clipa de neatenție a parintelui, s-a impins in plasa de la geam si a cazut in gol.

- Doua fetite din Romania au cazut miercuri in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, in timp ce participau la o petrecere, iar una dintre victime, in varsta de 11 ani, a murit sambata pe patul de spital, in timp ce a doua este in continuare in stare grava, informeaza publicatia La Vanguardia.

- Tragedie aviatica. Doua avioane s-au ciocnit in aer. Toate persoane dintr-un avion au murit pe loc Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Olanda in urma coliziunii cu alta aeronava, anunta serviciile de interventie, citate de cotidianul Le Figaro. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DJ 203 intre Ulmu si Vultureni. Potrivit ISU Braila, in accident au fost implicate un autoturism si un autocamion.Din nefericire doua victime, un adult de 38 de ani si un copil care nu a implinit un an au fost declarate decedate.Alte trei…