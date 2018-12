Stiri pe aceeasi tema

- O imigranta din Guatemala in varsta de 7 ani a murit la cateva ore dupa ce a fost plasata in detentie de politie la frontiera americana din statul New Mexico, relateaza joi Washington Post preluat de agerpres. Citește și: IMPRESIONANT! Un medic din Iasi, batut in plina strada, si-a iertat…

- Doliu in presa romaneasca! Unul dintre cei mai cunoscuti fotoreporteri a murit la varsta de 90 de ani. Aurel Neagu a murit duminica, la varsta de 90 de ani. Acesta a facut parte din generația lui...

- La inceputul lunii octombrie copilul in varsta de trei ani a fost dus in stare grava la spital. Medicii l-au diagnosticat initial cu otita si i-au prescris un tratament adecvat. Dupa 24 de ore parintii au ajuns din nou cu copilul la spital. Al doilea medic i-a completat tratamentul, insa tot…

- O noua tragedie pe strazile din județul Constanța. La numai câteva zile dupa ce o tânara a murit alaturi de fetița și mama ei, acum un tânar de aproximativ 37 de ani și-a gasit sfârșitul, la doar câțiva kilometri de tragedia precedenta. Din primele informații…

- Un militar a murit electrocutat in aceasta in timp ce se afla pe un tanc in Gara Alba Iulia. Din primele informații reiese ca militarul participa la descarcarea unor tancuri pentru parada de Ziua Naționala a Romaniei – 1 decembrie. Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale, Oliver Anghel,…

- O tragedie cumplita s-a petrecut joi seara, in apropierea orașului Gwanda, dupa ce un autobuz a luat foc și a ucis cel puțin 42 de oameni, iar alți 27 au fost raniți, anunța autoritațile.

- Alexandru Mihai Iancu, un tanar de 22 de ani, a murit pe 21 noiembrie 2015, dupa ce s-a luptat pentru viața lui, la Spitalul „Sf. Ioan" din București. El s-a stins conectat la aparatele care-l ajutau sa respire, avand grave arsuri la nivelul cailor respiratorii. Tatal lui a povestit, pentru Digi24,…

- Batranul in varsta de 93 de ani avea deficiente de auz si obisnuia sa stea mai mult pe afara atunci cand vremea o permitea. Luni, barbatul ieșise la obisnuita plimbare pe aleea de langa gard, loc foarte ingust, si se pare ca era ,,in unghiul mort" iar batranul nu a auzit semnalele acustice…