Tragedie in Prahova! Un barbat s-a inecat in raul Provita Un barbat in varsta de 57 de ani si-a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut in raul Provita si nu a reusit sa mai iasa la mal. Se pare ca inainte de tragedie, barbatul consumase alcool impreuna cu un prieten. Pompierii chemati sa intervina l-au descoperit pe barbat in stop cardio-respirator, la o distanta de aproximativ 2 kilometri de locul in care s-a presupus ca a cazut in rau. Am fost sesizați despre faptul ca un barbat de 57 ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a cazut in paraul Provița și nu a mai ieșit. "Din cercetari efectuate, la 2 km de locul indicat, a fost identificat cadavrul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intervenție a pompierilor și angajatilor Serviciului de Ambulanța Județean din Oraștie a avut loc, astazi, in jurul orei 16, pentru salvarea unui tanar disparut in apele unei balți de la periferia municipiului. „Tanarul de 17 ani a sarit in balta pentru a se racori și imediat a disparut…

- Pompierii din Gorj au fost chemati sa ajute un barbat cazut in prapastie, insa cand au ajuns la locul indicat de cea care a sunat la 112 si-au dat seama ca omul e baut si doar a „derapat” pe drumul spre casa. Articolul Povestea amuzanta a intalnirii dintre salvatorii din Gorj si un barbat baut cazut…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani a fost gasit duminica mort in raul Cricovul Sarat, in zona localitatii prahovene Urlati, informeaza ISU Prahova, potrivit agerpres.ro.Pompierii militari au fost solicitati sa intervina in urma unui apel la 112. Citește și: Exploziv! De unde a fost…

- Pompierii au reluat sambata dimineata cautarile copiilor luati de viitura in judetul Prahova, dupa ce actiunile au fost sistate pe perioada noptii. Din pacate, acestia au gasit, sambata, si trupul baietelului de 6 ani luat de viitura produsa in Sangeru, judetul Prahova. Baiatul a fost gasit in zona…

- Tragedie in judetul Prahova, in urma viiturii In localitatea Sangeru, viitura o suprins o femeie si patru copii.Femeia a fost salvata de un cetatean iar copiii sunt cautati de catre echipajele de pompieri. Varstele sunt cuprinse intre 9 luni si 6 ani.30 de pompieri militari fac eforturi sustinute pentru…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Pitesti, judetul Arges, in timp ce lucra la izolatia exterioara. El s-ar fi dezechilibrat si a cazut in gol de la 10 metri...

- Pompierii prahoveni au actionat pentru extragerea unui barbat, dintr o fantana din localitatea Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti. Fantana are o adancime de aproximativ 30 m cu 80 diametru, iar persoana cazuta in fantana nu este cooperanta.Au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si…

- Un barbat in varsta de aproape 80 de ani a suferit mai multe traumatisme dupa ce a cazut dintr-un autobuz stationat langa Palatul Culturii din Ploiesti, acesta fiind transportat la Spitalul Judetean pentru...