- O femeie a murit, sâmbata, dupa ce a fost lovita de o tabla dintr-un acoperis smuls de vânt. În cadere, bucata de metal a taiat-o pe femeie la gât, sectionându-i o vena.

- Politistii din Prahova au reusit sa prinda un suspect in cazul crimei din comuna prahoveana Lipanesti. Victima este o femeie in varsta de 65 de ani care a fost gasita moarta in casa incendiata cel mai probabil de criminal.

- O femeie de peste 90 de ani a decedat miercuri dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, pompierii au...

- Politistii din Aricestii Rahtivani au fost sesizati despre faptul ca minorele Enescu Elena Adriana, de 15 ani si Enescu Viviana Rasela, de 13 ani, ambele din Manesti, au plecat voluntar de la domiciliu si nu au mai revenit. Semnalmente fetei Enescu Elena Adriana: inaltime 1,60 m, greutate 50 de kg,…

- Jenica Tabacu, director al Muzeului „Iulia Hașdeu”, din Campina, județul Prahova, a fost gasita spanzurata in casa, vineri, familia alertand autoritațile,potrivit Mediafax. Descoperirea a fost facuta de familie care a sunat la 112. Femeia, in varsta de 50 ani, nu a mai putut fi salvata.Citeste…