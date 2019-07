Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați au cazut, duminica, intr-un canal de irigații din localitatea Baba Ana din județul Prahova. Cei doi au fost scoși de pompieri din apa, dar nu au mai putut fi salvați, in ciuda manevrelor de resuscitare. Cei doi frați, de 14 si 9 ani au fost scoși din canalul de irigații in stop cardio-respirator…

- Pompierii prahoveni actioneaza pentru a scoate 2 minori posibil inecati intr un canal de irigatii din comuna Baba Ana, sat Conduratu.Unul dintre copii, un baiat de 14 ani a fost scos, este in stop cardio respirator si se executa manevre de resuscitare.A fost solicitata interventia scafandrilor de la…

- Pompierii și medicii intervin, luni, in localitatea Ramnicelu, din Buzau, unde doi copii s-au inecat in timp ce se aflau la scaldat in raul Ramnicu Sarat. Decesul unuia dintre copii a fost declarat de medici, iar celuilalt i se fac inca manevre de resuscitare, informeaza MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Trucuri…

- Un baiat in varsta de 17 ani, din comuna buzoiana Costesti, a pierit duminica, inecat in apele unui canal de irigatii din judetul Braila. Adolescentul ar fi incercat sa isi salveze sora de la inec.

- Pompierii constanteni au fost alertati, joi seara, dupa ce un adolescent care plecase sa se scalde impreuna cu cativa prieteni nu a mai iesit la mal. „Din primele informatii stim ca trei copii ar fi plecat la scaldat. Doi dintre ei s-au intors, dar al treilea, nu. Cei doi copii l-ar fi vazut cand s-a…

- Un adolescent de 15 ani s-a inecat, joi seara intr-un canal de irigatii din judetul Constanta, dupa ce a mers la scaldat cu doi prieteni. Acestia au reusit sa iasa din apa, dar adolescentul nu a mai reusit, el fiind adus la tarm de scafandri. Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare,…

- Alerta, joi seara, in localitatea Poarta Alba din județul Constanța. Un adolescent de 15 ani e cautat de scafandri dupa ce, impreuna cu doi minori, a intrat in apa unui canal de irigații pentru a se scalda și nu a mai ieșit. La fața locului intervin mai mulți scafandri, a anunțat Inspectoratul pentru…

- Doi copii, un baiat de 9 ani si o fetita de 7 ani, au murit dupa ce au cazut, miercuri, intr o groapa excavata plina cu apa in zona Balteni, informeaza ISU Dambovita citat de Agerpres.roCei doi copii erau frati. Pompierii ajunsi la fata locului au reusit sa ii scoata pe copii din apa, s au efectuat…