Stiri pe aceeasi tema

- Un segment din autostrada intre localitațile Borba și Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabușit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date disparute, informeaza site-ul cotidianului El Pais.Vezi și: SONDAJ CURS - SURPRIZE…

- Un segment din autostrada intre localitatile Borba si Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabusit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date disparute, informeaza site-ul cotidianului El Pais.

- Cel putin 79 de persoane au decedat, iar alte 1.200 sunt considerate disparute, in urma incendiilor de vegetatie din California, incendiul numit Camp Fire fiind cel mai devastator fenomen de acest fel din istoria statului, informeaza postul CNN, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin 79 de persoane au decedat, iar alte 1.200 sunt considerate disparute, in urma incendiilor de vegetatie din California, incendiul numit Camp Fire fiind cel mai devastator fenomen de acest fel din istoria statului, informeaza postul CNN.

- Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua.Accidentul s-a produs cand soferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a intrat in masinile care stateau la rand in fata unui punct de taxare in apropierea capitalei provinciei,…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 27 au fost ranite intr-un ciocnire in lant produsa marti dimineata pe autostrada E-75 din Serbia, a relatat postul de televiziune RTS, citand politia sarba, transmite dpa. Zeci de automobile, camioane si autocare au fost implicate intr-un carambolaj pe autostrada…

- Inundatiile grave care au afectat in ultima perioada Coreea de Nord au lasat in urma cel putin 76 de morti si 75 de persoane disparute, intre acestea numarandu-se si multi copii, scrie agerpres.ro.

- O secțiune a unui pod din zona orașului Calcutta s-a prabușit marți, in urma dezastrului o persoana a decedat, cateva au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni au ramas prinși sub daramaturi, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.Imagini difuzate de presa locala…