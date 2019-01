Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu produs la o sala de jocuri tip Escape Room din Polonia a provocat moartea a cinci adolescente. Un barbat a fost ranit. Incendiul a izbucnit la ora locala 17:00, la o sala de jocuri tip Escape Room din orașul polonez Koszalin. In urma incendiului, cinci adolescente și-au pierut viața, iar…

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC News.

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit grav, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o incapere folosita ca „escape room”, in orasul Koszalin din nordul Poloniei, potrivit autoritatilor locale, citate de The Guardian.

- O romanca este una dintre cele mai frumoase femei din Europa! Andreea Coman, originara din Pitești și absolventa de Drept, a obținut pe 7 decembrie titlul de „Miss Supranațional Europe 2018”, la finala internaționala din Polonia a unui concurs de frumusețe ce a reunit 72 de fete de pe toate continentele.…

- Un soldat și-a piedut viața, in aceasta dimineața, in gara din Alba Iulia, in timp ce se afla pe un tanc. Din primele informații, se pare ca acesta a fost electrocutat, in timpul descarcarii unor tancuri pentru Parada de 1 Decembrie.

- Regizorul lituanian de teatru Eimuntas Nekrosius a murit marti, cu o zi inainte de a implini varsta de 66 de ani, au anuntat membrii familiei sale, citati de AFP, informeaza Agerpres.Venerat in tara lui natala si aflat permanent in turnee, Eimuntas Nekrosius era deosebit de apreciat in Polonia…

- Britanicii Chloe Sullivan și Michael Parrott abia așteptau sa devina parinți, iar in așteptarea copilului și cu o asigurare de sanatate in buzunar au plecat intr-o vacanța in Caraibe. Acum sunt distruși, dupa ce le-a murit copilul la naștere și trebuie sa plateasca o factura de spitalizare in valoare…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Buzau, dupa ce mezinul, un baiețel de cinci ani, a murit dupa o zi de chin și agonie, fara ca cineva sa fi știut ca ar avea vreo afecțiune. Copilului i s-a facut rau dupa masa de pranz. Cauzele decesului vor fi stabilite in urma necropsiei, iar polițiștii au…